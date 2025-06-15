Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Geister der Vergangenheit

sixxStaffel 4Folge 10
Geister der Vergangenheit

Geister der VergangenheitJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 10: Geister der Vergangenheit

43 Min.Ab 12

Paige fühlt sich immer noch schuldig am tödlichen Verkehrsunfall ihrer Adoptiveltern. Um herauszufinden, was damals genau passiert ist, reist sie mit Leo in die Vergangenheit - zu dem Tag des Unfalls. Als klar wird, dass Paige keine Schuld am Tod ihrer Eltern trägt, kehren beide in die Gegenwart zurück. Währenddessen ärgern sich Cole und Phoebe mit den zwei Geistern Frankie und Lulu aus der Vergangenheit herum, die sich ihrer Körper bemächtigen, um endlich zu heiraten.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen