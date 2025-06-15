Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 10: Geister der Vergangenheit
43 Min.Ab 12
Paige fühlt sich immer noch schuldig am tödlichen Verkehrsunfall ihrer Adoptiveltern. Um herauszufinden, was damals genau passiert ist, reist sie mit Leo in die Vergangenheit - zu dem Tag des Unfalls. Als klar wird, dass Paige keine Schuld am Tod ihrer Eltern trägt, kehren beide in die Gegenwart zurück. Währenddessen ärgern sich Cole und Phoebe mit den zwei Geistern Frankie und Lulu aus der Vergangenheit herum, die sich ihrer Körper bemächtigen, um endlich zu heiraten.
