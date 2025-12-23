Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Mann mit dem Drachendolch

Paramount GlobalStaffel 4Folge 4vom 23.12.2025
43 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12

Unter Aufsicht von Piper muss "Anfängerhexe" Paige nun alles über Gifte und Kräuter lernen, um möglichst schnell ihre Hexenkenntnisse auf Vordermann zu bringen. Währenddessen üben sich Phoebe und Cole in Kampftechniken, um sich gegen erneute Attacken der "Quelle" zu wappnen. Als Piper erfährt, dass die Tochter eines Zen-Meisters ihren in der Unterwelt gefangen gehaltenen Vater befreien will, beschließen die drei "zauberhaften Hexen", die Rettungsaktion zu unterstützen.

