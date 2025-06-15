Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Hirngespinste

sixxStaffel 4Folge 7
Hirngespinste

HirngespinsteJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 7: Hirngespinste

43 Min.Ab 12

Die Quelle des Bösen hat ein so genanntes Chamäleon, das sich in jeden beliebigen Gegenstand verwandeln kann, ins Haus der Halliwells geschickt, um die geheimen Sehnsüchte der drei Hexen auszuspionieren. Danach entführt die Quelle des Bösen Piper in die Unterwelt. Sie soll durch Gehirnwäsche dazu gebracht werden, dreimal den Verzichtszauber zu sprechen, wodurch die "Macht der drei" für immer gebrochen wäre. Fieberhaft versuchen Cole, Leo, Phoebe und Paige, dies zu verhindern.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen