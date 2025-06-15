Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 20: Lang lebe die Königin
42 Min.Ab 12
Seit der Krönung von Cole zur neuen Quelle ist Phoebe offiziell Königin der Unterwelt und somit dem Bösen verpflichtet. Doch Cole und die Seherin merken, dass Phoebe zwischen Gut und Böse hin- und hergerissen wird. Sie verabreichen ihr deshalb regelmäßig ein Tonikum, dass das Gute in ihr auslöschen soll. Auch Piper und Paige ist nun endlich klar, dass Cole die neue Quelle des Bösen ist und er vernichtet werden muss. Aber dazu benötigen sie die Hilfe ihrer Schwester Phoebe.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick