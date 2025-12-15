Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Die Frage aller Fragen

Paramount GlobalStaffel 4Folge 14
Folge 14: Die Frage aller Fragen

43 Min.Ab 12

Nach dem Tod der Quelle sind deren Kräfte auf Cole übergegangen, und der wehrt sich verzweifelt dagegen, denn er wollte das Böse für immer ablegen. Seine einzige Hoffnung ist seine Liebe zu Phoebe, die ihn an das Gute bindet. Doch Phoebe spürt, dass etwas mit Cole nicht stimmt und wird immer unsicherer, ob sie ihn heiraten soll. Nun soll ein Zauberspruch helfen, die Frage aller Fragen zu klären. Währenddessen hat die Seherin den Dämon Kurzon auf die "Mächtigen Drei" angesetzt.

Paramount Global
