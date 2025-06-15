Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 21: Die Brut des Bösen
Der teuflische Auftrag der Seherin ist tatsächlich erfüllt: Cole hat mit Phoebe ein Kind des Bösen gezeugt. Als das Ungeborene bereits im Mutterleib seine dämonischen Kräfte und auch seinen starken Hass auf Paige deutlich zum Ausdruck bringt, plant die Seherin Ungeheuerliches: Auf magische Weise will sie Phoebe das dämonische Kind aus deren Bauch stehlen und das Baby in ihren eigenen Leib verpflanzen. Sie hofft, so das Erbe um die Macht der Quelle antreten zu können.
