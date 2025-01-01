Check Check
Folge 3: Haralds Farbbomben Massaker
25 Min.Ab 6
Jan stellt Dronk als Pflegekraft für Udo ein. Die beiden verstehen sich blendend, sodass Udo wieder zu Hause einziehen und Jan seinen neuen Job am Flughafen antreten kann. Zusammen mit Sabine will er Deutschlands nachhaltigstes Eventcenter auf die Beine stellen. Die beiden bitten das Team um kreative Vorschläge. Harald übertreibt dabei allerdings etwas. Derweil hat Ingrid ein Date mit einem Fluggast namens Rosa bei Tang.
