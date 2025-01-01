Check Check
Folge 4: Sabine kann nicht kotzen
25 Min.Ab 6
Samira schlägt Sabine vor, am Flughafen einen Rave zu veranstalten. Jan ist von der Idee auch begeistert und reißt zu Sabines Leidwesen die Organisation gleich an sich. Aus Marketinggründen soll die Veranstaltung illegal stattfinden, weil so mehr Leute kommen werden. Der Abend nimmt jedoch einen unerwarteten Verlauf ... Derweil trifft Ertu seine Schwiegereltern in spe. Mias Eltern sind sehr schlau und reich, sodass er mit seiner kürzlich erlernten Allgemeinbildung punkten will.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick