Folge 7: Brennpunkt Simmering
23 Min.Ab 6
Die Stimmung auf dem Flughafen ist auf dem Nullpunkt, nachdem auch Ertu gefeuert wurde. Jan schüttet sich etliche Energydrinks hinter die Binde, sodass er zu halluzinieren beginnt. Ingrid ist völlig von der Rolle und erscheint mit Fieber zum Dienst. Nur Harald ist nach einem weiteren Stromschlag wieder ganz der Alte. Derweil dreht Samira ein investigatives Video ...
