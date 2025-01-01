Check Check
Folge 8: Mach was Sabine
27 Min.Ab 6
Udo wurde nach dem Unfall ins Krankenhaus eingeliefert. Jan ist völlig von der Rolle, auch das Team macht sich große Sorgen um seinen ehemaligen Kollegen. Während Jan und Sabine im Krankenhaus auf Nachrichten der Ärzte warten, taucht Herr Weber am Flughafen auf und stänkert rum. Harald fasst sich schließlich ein Herz und geigt Herrn Weber gehörig die Meinung - mit verhängnisvollen Folgen ...
