Golf ist Krieg

Folge 2: Golf ist Krieg

27 Min.Ab 6

Jan ist zurück in Simmering - sehr zur Freude des Teams. Am Flughafen laufen derweil die Vorbereitungen für das Charity-Golf-Turnier auf Hochtouren. Jan soll sich um den Stargast Kai Pflaume kümmern. Er ist allerdings nicht ganz bei der Sache, da er nebenbei auf der Suche nach einer geeigneten Pflegekraft für Udo ist, sodass das Event etwas aus dem Ruder läuft.

