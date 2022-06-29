Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Club der guten Laune

Episode 8

SAT.1Staffel 1Folge 8vom 29.06.2022
Episode 8

Episode 8Jetzt kostenlos streamen

Club der guten Laune

Folge 8: Episode 8

107 Min.Folge vom 29.06.2022Ab 12

Tränen und Triumph! Das große Finale vom "Club der guten Laune" wartet mit einigen Überraschungen auf: Bei den vier Finalspielen kommt es auf Köpfchen und Fitness an und den verbliebenen fünf Promis wird im entscheidenden Wettkampf alles abverlangt. Wer liefert das Gesamtpaket, gewinnt den "Club der guten Laune" und kann sich über die 50.000 Euro Siegesprämie freuen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Club der guten Laune
SAT.1
Club der guten Laune

Club der guten Laune

Alle 1 Staffeln und Folgen