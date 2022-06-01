Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 4vom 01.06.2022
116 Min.Folge vom 01.06.2022Ab 6

Der "Club der guten Laune" geizt nicht mit Partystimmung, Spiel und Spaß. In der heutigen "Bunten Stunde" performen die acht verbliebenen Promis erneut um die Wette: Bühne frei für die "Clubbi-Kopie"! Bei der großen Promi-Parodie imitieren sie ihre Club-Kolleg:innen, bis das Publikum vor Lachen brüllt. Wer ahmt das prominente Vorbild mit allen schrägen Marotten am vortrefflichsten nach? Doch für eine:n Promi senkt sich der Club-Vorhang und da waren's nur noch sieben ...

