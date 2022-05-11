Club der guten Laune
Folge 2: Episode 2
114 Min.Folge vom 11.05.2022Ab 12
Mit viel Sonnenschein und guter Laune starten die zehn Promis in eine neue Woche. In der "Bunten Stunde" feiern die Club-Bewohner:innen eine Karaoke-Party: Dafür schlüpfen die Promis in lustige Kostüme und stellen ihre Gesangskünste mit zugelosten Evergreens wie "Wannabe" und "It's My Life" unter Beweis. Wer hat das größte Entertainment-Talent? Doch auch in dieser Folge muss eine:r die Villa verlassen und das alles entscheidende Clubspiel fordert den Promis Nerven wie Drahtseile.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick