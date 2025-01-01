Club der guten Laune
Folge 3: Episode 3
103 Min.Ab 6
Neue Herausforderungen im "Club der guten Laune": Die verbliebenen neun Promis machen sich bei der "Bunten Stunde" - wortwörtlich - zum Kasper. Bei der Challenge "Lass den Kasper raus!" müssen die Club-Bewohner mit den wohlbekannten Handpuppen Kasper, Prinzessin, Krokodil, Räuber und Co. kreativ improvisieren und ein bühnenreifes Puppentheater auf die Beine stellen. Welche:r Promi begeistert seine Mit-Clubbis zu Standing Ovations und wer muss die Koffer packen?
