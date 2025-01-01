Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 8: Zolotoi
43 Min.Ab 12
Die Mordkommission muss einen Fall neu aufrollen, der 20 Jahre zurückliegt: Als Polizisten eine Straßenschlägerei schlichten, verlangt einer der Beteiligten namens Dmitri Koslov nach Vera. Wie sich herausstellt, hat Detective Nick Vera vor 20 Jahren Dmitri seine Karte überreicht - Dmitri war damals noch ein Kind. Seine Schwester wurde ermordet und man konnte die Tat nie aufklären. Nun hat Dmitri bei seinem Gegner in der Schlägerei die Tasche seiner Schwester gefunden ...
