Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Schakale

WarnerStaffel 6Folge 16
Schakale

SchakaleJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 16: Schakale

43 Min.Ab 12

Sarah Blakes Vater kam 1976 ins Gefängnis. Wenig später wurde die mit mehr als 30 Messerstichen übersäte Leiche der 17-Jährigen gefunden. Erst als Colin Blake bei seiner Entlassung ein Foto seiner Tochter entdeckt, das sie im Motorradrockermilieu zeigt, hat die Mordkommission die erste Spur, die zur Aufklärung des Mordes führt ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Warner
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Alle 7 Staffeln und Folgen