Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 5: Landgang
43 Min.Ab 12
Das Team um Detective Lilly Rush beschäftigt sich mit einem weit zurückliegenden Fall aus dem Jahre 1951: Ein Marine meldete sich nach einem Landgang nicht mehr zurück und blieb spurlos verschwunden. Die Recherchen führen die Ermittler tief in die Zeit des Koreakrieges zurück und konfrontiert sie mit der Soldatenehre der Marines, Drill, Schikanen, aber auch wahrer Kameradschaft und Tapferkeit ...
