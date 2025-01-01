Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 4: Rollergirl
43 Min.Ab 12
Detective Lilly Rush und ihre Kollegen müssen einen Fall aufrollen, der 30 Jahre zurückliegt. 1978 wurde ein 15-jähriges Mädchen leblos in einem Park aufgefunden, doch die Todesursache konnte nie geklärt werden. Bis heute weiß man nicht, ob es sich um Mord, Selbstmord oder einen Unfall handelte. Die Ermittler machen bei ihren Recherchen eine Zeitreise in die 70er Jahre und müssen sich mit den wirren Gefühlen von Teenagern befassen ...
