Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 9: Pin-Up-Girl
43 Min.Ab 12
Das Team muss die Mordakte eines Pin-up-Girls aus dem Jahre 1953 erneut öffnen. Als sie den Fall wieder aufrollen, werden sie mit einer längst überwunden geglaubten Ära konfrontiert: In den 50er Jahren stellten sich einer Frau, die mehr wollte, als nur ihre Schönheit zu Markte zu tragen, beinahe unüberwindbare Schwierigkeiten in den Weg. Als die Ermittler eine Fährte aufnehmen, taucht plötzlich ein entscheidendes Foto auf, das völlig neue Erkenntnisse bringt ...
