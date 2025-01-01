Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 11: Über den Wolken
43 Min.Ab 12
In einem alten, leer stehenden Hotel macht man einen grausigen Fund: Hier liegen die sterblichen Überreste einer Stewardess, die im Jahre 1960 spurlos verschwand. Ihr Fall konnte nie aufgeklärt werden und wird nun vom Team um Detective Lilly Rush neu aufgerollt. Warum musste die Flugbegleiterin sterben? Die Ermittlungen führen die Detectives weit zurück in eine Zeit, in der Fliegen noch etwas Exklusives war und Piloten als Halbgötter angesehen wurden ...
