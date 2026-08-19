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Comedy Allstars - Meilensteine des Humors

Highlights: Joko und Klaas, Anke Engelke und Michael Bully Herbig

ProSiebenStaffel 2Folge 5vom 19.08.2026
Highlights: Joko und Klaas, Anke Engelke und Michael Bully Herbig

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Comedy Allstars - Meilensteine des Humors

Folge 5: Highlights: Joko und Klaas, Anke Engelke und Michael Bully Herbig

46 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12

Was haben Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf, Anke Engelke und Michael Bully Herbig gemeinsam? Sie sind Comedy-Allstars in "Comedy Allstars - Meilensteine des Humors".

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