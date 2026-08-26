Highlights: Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen, Annette Frier & Co.Jetzt kostenlos streamen
Comedy Allstars - Meilensteine des Humors
Folge 8: Highlights: Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen, Annette Frier & Co.
45 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Egal ob musikalisches Entertainment oder Parodien, diese Comedians wissen genau, wie sie Menschen zum Lachen bringen. Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen, Annette Frier, Bernhard Hoecker, Christoph Maria Herbst und viele mehr teilen ihre Erfolgsgeschichten und sorgen für Nostalgie.
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