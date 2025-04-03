Zum Inhalt springenBarrierefrei
Darf ich das? Das Quiz für Rechthaber

SAT.1Staffel 1Folge 8vom 03.04.2025
Folge 8: Muss ich Urlaub nehmen, wenn mein Chef das will?

46 Min.Folge vom 03.04.2025Ab 12

Darf man barfuß Auto fahren? Muss ich Urlaub nehmen, wenn mein Chef das will? Fragen über Fragen, für die es lustige und richtige Antworten gibt. Die prominenten Rategäste Simon Gosejohann, Evelyn Burdecki und Abdel Karim versuchen, sie zu beantworten. Laura Karasek, Moderatorin und Juristin, führt durch das Quiz für Rechthaber.

SAT.1
