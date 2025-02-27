Darf man einen auf der Straße gefundenen 20-Euro-Schein behalten?Jetzt kostenlos streamen
Darf ich das? Das Quiz für Rechthaber
Folge 3: Darf man einen auf der Straße gefundenen 20-Euro-Schein behalten?
46 Min.Folge vom 27.02.2025Ab 12
Darf man einen auf der Straße gefundenen 20-Euro-Schein behalten? Fragen, für die es lustige und richtige Antworten gibt. Die prominenten Rategäste Simon Gosejohann, Evelyn Burdecki und Abdel Karim versuchen, sie möglichst richtig zu beantworten. Laura Karasek, Moderatorin und Juristin, führt durch das Quiz für Rechthaber.
