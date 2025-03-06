Zum Inhalt springenBarrierefrei
Darf ich das? Das Quiz für Rechthaber

Trennung: Darf man den Verlobungsring zurückverlangen?

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 06.03.2025
Trennung: Darf man den Verlobungsring zurückverlangen?

46 Min.Folge vom 06.03.2025Ab 12

Darf man den Verlobungsring nach einer Trennung zurückverlangen? Darf ich mich in eine Parklücke stellen, um diese freizuhalten? Fragen über Fragen, für die es lustige und richtige Antworten gibt. In dieser Folge versuchen die prominenten Rategäste Ingmar Stadelmann, Sabrina Mockenhaupt und Daniel Boschmann, die Fragen richtig zu beantworten. Laura Karasek, Moderatorin und Juristin, führt durch das neue Quiz für Rechthaber.

SAT.1
