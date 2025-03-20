Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 6vom 20.03.2025
Folge 6: Muss mein Kind im Haushalt helfen?

46 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12

Was ist in Venedig seit Juni 2024 verboten? Darf ich mein Kind dazu verpflichten, im Haushalt zu helfen? Fragen über Fragen, für die es lustige und richtige Antworten gibt. Die prominenten Rategäste Ilka Bessin, Daniel Boschmann und Amira Aly versuchen, sie möglichst richtig zu beantworten. Laura Karasek, Moderatorin und Juristin, führt durch das Quiz für Rechthaber.

