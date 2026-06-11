Die lustigsten Auweia-PannenJetzt kostenlos streamen
Darüber staunt die Welt!
Folge 6: Die lustigsten Auweia-Pannen
71 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 12
Egal, ob im Livestream, vor dem Altar oder auf dem Red Carpet - wo Kameras sind, lauert die nächste Auweia-Panne. "Darüber staunt die Welt" präsentiert die abgedrehtesten Flops und Peinlichkeiten aus dem Netz und dem TV - von lustigen Fails beim ersten Date bis zu Oldies ohne Filter.
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