Die durchgeknalltesten DIY-Dullies!Jetzt kostenlos streamen
Darüber staunt die Welt!
Folge 8: Die durchgeknalltesten DIY-Dullies!
51 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12
Bei "Darüber staunt die Welt" krempeln heute die verrücktesten Bastler ihre Ärmel hoch. Ob dusselige Missgeschicke im Garten, abgedrehte Fails im Hobbykeller oder Make-up-Schlamassel vorm Schminktisch - wo ein DIY-Dulli am Werk ist, sind Pannen vorprogrammiert!
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick