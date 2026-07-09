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Darüber staunt die Welt!

Tierische Freaks

ProSiebenStaffel 6Folge 9vom 09.07.2026
Tierische Freaks

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Darüber staunt die Welt!

Folge 9: Tierische Freaks

64 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12

Fell, Federn und Futteralarm - bei "Darüber staunt die Welt" wird's diesmal richtig wild: Die haarigsten Internetstars drehen völlig durch. Bellen, miauen und flattern sie durch Clips voller Chaos, Charme und Chinchilla-Wahnsinn - vom futterneidischen Pudel über tanzende Papageien bis zu krabbelnden Kuriositäten. Hier wird geschnüffelt, geputzt, getwerkt und gestaunt - nonstop.

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