Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das A-Team

Schwarzbrenner

NBCUniversalStaffel 2Folge 17
Schwarzbrenner

SchwarzbrennerJetzt kostenlos streamen

Das A-Team

Folge 17: Schwarzbrenner

45 Min.Ab 12

Schwarzgebrannter Schnaps macht die Gemeinde von Reverend Taylor unsicher. Zahlreiche Menschen sind nach dem Genuss erblindet oder mussten den Rausch sogar mit ihrem Leben bezahlen. Hinter den Vorfällen steckt Gangsterboss Charles Drew, dieser zwingt die Kneipenwirte den gepantschten Alkohol auszuschenken. Taylor bittet seinen alten Kumpel Face um Hilfe, so stellt sich das A-Team kurzerhand selbst hinter den Tresen ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Das A-Team
NBCUniversal
Das A-Team

Das A-Team

Alle 5 Staffeln und Folgen