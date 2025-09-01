Das A-Team
Folge 3: Zwei Nonnen zuviel
46 Min.Ab 12
Face bekommt einen Hilferuf, dem er unbedingt folgen muss: Leslie, seine große Liebe aus vergangenen Zeiten, ist mittlerweile Schwester in einem Orden in Ecuador. Dort werden die Nonnen und ihre Schützlinge aus einem Waisenhaus von einer Verbrecherbande bedroht. Face hegt noch immer Gefühle für seine alte Freundin und will sie um jeden Preis beschützen, auch wenn er und sein Team dafür in eine Nonnentracht schlüpfen müssen ?
