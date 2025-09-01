Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das A-Team

Diamantenfieber

NBCUniversalStaffel 2Folge 1
Diamantenfieber

DiamantenfieberJetzt kostenlos streamen

Das A-Team

Folge 1: Diamantenfieber

46 Min.Ab 12

Der skrupellose Geschäftsmann Jonathan Fletcher möchte um jeden Preis alle Diamantenminen in seiner Region besitzen. Um dieses Ziel zu erreichen, schreckt er nicht vor Mord zurück. Als der alte Griffin endlich eine Diamantenader findet, muss er dies mit seinem Leben bezahlen. Seine Tochter Toby stellt sich dem rücksichtslosen Fletcher weiter in den Weg und zählt auf die Hilfe von Hannibal und dem A-Team. Die vier wollen auf keinen Fall, dass das Verbrechen ungesühnt bleibt ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Das A-Team
NBCUniversal
Das A-Team

Das A-Team

Alle 5 Staffeln und Folgen