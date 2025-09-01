Zum Inhalt springenBarrierefrei
NBCUniversalStaffel 2Folge 10
44 Min.Ab 12

Während der Flucht vor Colonel Decker verletzt sich B.A.. Als das A-Team ihn ins Krankenhaus bringt, lernt es die Geschwister Shana und Doug kennen. Diese sorgen sich um ihren schwerverletzten Vater, den Fischer Mayers. Ein Gangster hat ihn zusammenschlagen lassen, um Schutzgeld zu erpressen. Ein klarer Fall für das A-Team, doch plötzlich mischt Decker mit und stellt die vier vor unerwartete Probleme ...

