Das A-Team
Folge 2: Der singende Golfball
46 Min.Folge vom 20.09.2025Ab 12
Dem Koch Lin hat das A-Team viel zu verdanken. Der Chinese hat die vier Ex-Soldaten damals in einem Gefangenenlager mit Essen versorgt, obwohl es ihm streng verboten war. Doch seine Mildtätigkeit hat für Lin schlimme Folgen: Der damalige Lagerkommandant General Chow will ihn töten lassen. Das A-Team eilt seinem alten Freund zur Hilfe und muss entdecken, dass hinter den Mordabsichten mehr steckt als unvergessene Rachegelüste ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick