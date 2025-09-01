Das A-Team
Folge 15: Die neue Dame
46 Min.Ab 12
Die Journalistin Tawnia Baker schleicht sich in eine dubiose Sicherheitsfirma ein. Dort findet sie geheime Informationen über das A-Team. Offensichtlich schweben die vier in großer Gefahr. Da Tawnia eine Freundin von Amy ist, fühlt sie sich verpflichtet, die Experten zu warnen. Als sie allerdings vorschlägt ins A-Team einzusteigen, blockt Hannibal ab. Wird es der jungen Frau gelingen, sich dem Team gegenüber zu beweisen?
