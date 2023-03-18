Sashas unangenehmster Auftritt & Nilam Farooq in schwindelerregender HöheJetzt kostenlos streamen
Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
Folge 3: Sashas unangenehmster Auftritt & Nilam Farooq in schwindelerregender Höhe
174 Min.Folge vom 18.03.2023Ab 12
Der epische Kampf um den Weltmeister-Titel geht in eine neue Runde. Joko & Klaas duellieren sich in eigens zusammengestellten Teams rund um den Erdball. Welches Team beweist Mut, Kraft und Willensstärke? Wer findet für das Team seines Gegners die größten Herausforderungen? Die Reiserouten und Aufgaben werden jeweils durch den Gegner festgelegt. Die Entscheidungen über Triumph oder Niederlage fallen dann im Studio zwischen Joko & Klaas. Wer wird am Ende neuer Weltmeister?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick