Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Allgemeinwissensquiz

Gutes Allgemeinwissen? - Natürlich oder doch nicht?

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 11.04.2024
Gutes Allgemeinwissen? - Natürlich oder doch nicht?

Gutes Allgemeinwissen? - Natürlich oder doch nicht?Jetzt kostenlos streamen

Das große Allgemeinwissensquiz

Folge 1: Gutes Allgemeinwissen? - Natürlich oder doch nicht?

109 Min.Folge vom 11.04.2024Ab 6

Straßenreporter Fabian Köster spricht in den Fußgängerzonen Deutschlands willkürlich Menschen an. Wer seine einfachen Fragen richtig beantwortet, qualifiziert sich für "Das große Allgemeinwissensquiz". Bei Jörg Pilawa im Studio fordern sich die Kandidat:innen dann gegenseitig heraus und können in sieben Quizrunden bis zu 50.000 Euro gewinnen. Wer kann mit einer guten Allgemeinbildung punkten und wer geht am Ende leer aus?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das große Allgemeinwissensquiz
SAT.1
Das große Allgemeinwissensquiz

Das große Allgemeinwissensquiz

Alle 2 Staffeln und Folgen