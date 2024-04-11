Gutes Allgemeinwissen? - Natürlich oder doch nicht?Jetzt kostenlos streamen
Das große Allgemeinwissensquiz
Folge 1: Gutes Allgemeinwissen? - Natürlich oder doch nicht?
109 Min.Folge vom 11.04.2024Ab 6
Straßenreporter Fabian Köster spricht in den Fußgängerzonen Deutschlands willkürlich Menschen an. Wer seine einfachen Fragen richtig beantwortet, qualifiziert sich für "Das große Allgemeinwissensquiz". Bei Jörg Pilawa im Studio fordern sich die Kandidat:innen dann gegenseitig heraus und können in sieben Quizrunden bis zu 50.000 Euro gewinnen. Wer kann mit einer guten Allgemeinbildung punkten und wer geht am Ende leer aus?
