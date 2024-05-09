Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Allgemeinwissensquiz

Wissen oder Nichtwissen - Das ist hier die Frage!

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 09.05.2024
Wissen oder Nichtwissen - Das ist hier die Frage!

Wissen oder Nichtwissen - Das ist hier die Frage!Jetzt kostenlos streamen

Das große Allgemeinwissensquiz

Folge 5: Wissen oder Nichtwissen - Das ist hier die Frage!

111 Min.Folge vom 09.05.2024Ab 6

Straßenreporter Fabian Köster spricht in den Fußgängerzonen Deutschlands willkürlich Menschen an. Wer seine einfachen Fragen richtig beantwortet, qualifiziert sich für "Das große Allgemeinwissensquiz". Bei Jörg Pilawa im Studio fordern sich die Kandidat:innen dann gegenseitig heraus und können in sieben Quizrunden bis zu 50.000 Euro gewinnen. Wer kann mit einer guten Allgemeinbildung punkten und wer geht am Ende leer aus?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das große Allgemeinwissensquiz
SAT.1
Das große Allgemeinwissensquiz

Das große Allgemeinwissensquiz

Alle 2 Staffeln und Folgen