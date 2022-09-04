Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Backen

Auf die Gebäcke - fertig, los!

SAT.1Staffel 10Folge 1vom 04.09.2022
Auf die Gebäcke - fertig, los!

Auf die Gebäcke - fertig, los!Jetzt kostenlos streamen

Das große Backen

Folge 1: Auf die Gebäcke - fertig, los!

118 Min.Folge vom 04.09.2022Ab 6

Angefangen wird auch in diesem Jahr traditionell mit dem Lieblingsrezept der Kandidat:innen. Dabei kann vom Brotkranz bis zur Torte alles dabei sein. Die Technische Prüfung stammt heute vom britischen Star-Juroren Paul Hollywood. Seine Aufgabe: "Arlettes"- ein delikates, feinblättriges Knuspergebäck aus Frankreich. Das Highlight folgt zum Schluss mit der gebackenen Visitenkarte, mit der die Hobbybäcker:innen einen Einblick in ihre Persönlichkeit gewähren.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Das große Backen
SAT.1
Das große Backen

Das große Backen

Alle 13 Staffeln und Folgen