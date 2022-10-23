Das furiose Jubiläums-Finale!Jetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 8: Das furiose Jubiläums-Finale!
118 Min.Folge vom 23.10.2022Ab 6
Als Finalauftakt wünscht sich die Jury Schnitten auf Patisserie-Niveau. Besonders durch ihre akkurate Schichtung müssen diese Köstlichkeiten überzeugen. Die "Moskauer Mousse-Türmchen" sind eine finalwürdige Aufgabe in der Technischen Prüfung, denn die Gebäcke erfordern eine seidige Mousse und eine glatte Mirror Glaze. In der Highlight-Aufgabe geht es für die beiden Finalist:innen darum, eine dreistöckige Torte zu kreieren. Wer überzeugt und gewinnt die diesjährige Staffel?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick