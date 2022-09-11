Hier werden keine kleinen Brötchen gebacken: Echte Brot-KunstJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 2: Hier werden keine kleinen Brötchen gebacken: Echte Brot-Kunst
119 Min.Folge vom 11.09.2022Ab 6
Eine Himbeerdecke auf dunklem Grund - aber was steckt eigentlich im berühmten Vorspann-Gebäck der Tortenshow? Wir geben diese Frage an die Bäcker:innen weiter! Die Jury ist gespannt auf individuelle Rezepturen. Die Technische Prüfung bringt Brot-Sommelier Axel Schmitt als Überraschungsgast mit und setzt dabei auf verschiedene Falt- und Dekortechniken. Und für die Highlight-Aufgabe geht es in den Dschungel. Ob einstöckige Motiv - oder 3D-Torte: Wer überzeugt mit seiner Kreation?
