Das große Backen

Tim Raue mags scharf - Backen mit Jalapeños

SAT.1Staffel 10Folge 3vom 18.09.2022
Tim Raue mags scharf - Backen mit Jalapeños

Tim Raue mags scharf - Backen mit JalapeñosJetzt kostenlos streamen

Das große Backen

Folge 3: Tim Raue mags scharf - Backen mit Jalapeños

118 Min.Folge vom 18.09.2022Ab 6

Die dritte Woche startet mit Überraschungsgast Tim Raue! Der Starkoch bringt drei ungewöhnlich zusammenspielende Komponenten mit: Aus Zitronengras, Jalapeños und gedörrter Birne soll eine experimentelle Rezeptur entstehen. Die Technische Prüfung "Sarawak Layer's Cake" kommt aus der malaysischen Region Sarawak und gilt als eines der kompliziertesten Desserts. In der Highlight-Aufgabe geht es um süße Fälschungen! Mit einer spektakulären 3D-Torte soll die perfekte Illusion gelingen.

Das große Backen
SAT.1
Das große Backen

Das große Backen

Alle 13 Staffeln und Folgen