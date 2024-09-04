Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen

Von Fürst-Pückler-Aromen bis hin zu faszinierenden Brot-Skulpturen

SAT.1Staffel 12Folge 2vom 04.09.2024
Von Fürst-Pückler-Aromen bis hin zu faszinierenden Brot-Skulpturen

Das große Backen

Folge 2: Von Fürst-Pückler-Aromen bis hin zu faszinierenden Brot-Skulpturen

117 Min.Folge vom 04.09.2024Ab 6

In der ersten Challenge erwartet die Hobbybäcker:innen die allseits bekannte Aroma-Kombination von Vanille-Erdbeere-Schokolade. Es dürfen andere Aromen und Komponenten zugefügt werden - aber Vorsicht, die Jury achtet ganz genau darauf, ob die drei Haupt-Akteure trotzdem präsent bleiben. Auch die Technische Prüfung hat es ganz schön in sich. Die Kandidat:innen müssen Blätterteig herstellen und tourieren. Außerdem warten die Bäcker:innen mit hoher Brot-Kunst auf.

