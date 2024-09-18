Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen

Tierische Leckereien und köstlicher Spielspaß

SAT.1Staffel 12Folge 4vom 18.09.2024
Folge 4: Tierische Leckereien und köstlicher Spielspaß

115 Min.Folge vom 18.09.2024Ab 6

Die Hobbybäcker wagen sich unter dem Motto "Tierisch süßes Kleingebäck" an Macarons, Donuts oder Windbeutel. Außer Cupcakes ist hier alles erlaubt, solange ein Vorbild aus der Tierwelt zu erkennen ist und ein süßes Gebäck entsteht. Bei der Technischen Prüfung geht es hingegen salzig weiter. Betty und Christian wünschen sich "Herzhafte Knusperstangen", die aus Plunderteig hergestellt und akkurat touriert werden müssen.

