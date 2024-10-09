Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen

Herbst-Stimmung im Halbfinale

SAT.1Staffel 12Folge 7vom 09.10.2024
Herbst-Stimmung im Halbfinale

Das große Backen

Folge 7: Herbst-Stimmung im Halbfinale

100 Min.Folge vom 09.10.2024Ab 6

Nur noch wenige Kandidaten backen um den großen Titel und werden im Halbfinale noch einmal ordentlich auf den Prüfstand gestellt. Die Hobbybäcker wagen sich an Flammkuchen. Der typisch dünn ausgerollte Teig soll mit einem kreativen Belag ihrer Wahl ausgarniert präsentiert werden. In der Technischen Prüfung wird es heiß und fettig. Die Jury wünscht sich "Knusprige Lotusblüten". Wer schafft den Sprung ins große Finale?

SAT.1
