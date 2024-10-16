Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen

Elegant und opulent im Finale

SAT.1Staffel 12Folge 8vom 16.10.2024
Elegant und opulent im Finale

Elegant und opulent im FinaleJetzt kostenlos streamen

Das große Backen

Folge 8: Elegant und opulent im Finale

101 Min.Folge vom 16.10.2024Ab 6

Wer setzt sich im großen Finale durch und nimmt den Titel mit nach Hause? Zum Auftakt müssen die Kandidaten zwei Sorten elegante Eclairs herstellen. Auch in der Technischen Prüfung geht es elegant und herausfordernd weiter: Es soll eine perfekte Moussetorte kreiert werden, die mit weißer Glasur überzogen wird. Nach dieser Prüfung müssen die verbliebenen Bäcker eine zweistöckige Torte und 14 Törtchen auf einem speziellen Ständer präsentieren.

