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Das große Backen

Herzensrezepte zum Staffelstart

SAT.1Staffel 14Folge 1vom 29.07.2026
Herzensrezepte zum Staffelstart

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Das große Backen

Folge 1: Herzensrezepte zum Staffelstart

123 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 6

Persönliche Herzensrezepte erzählen die Geschichten der Hobbybäcker: In der Technischen Prüfung fordert ein eleganter Kaffeekranz Präzision und handwerkliches Können. Zum Abschluss gestalten die Kandidaten kreative Selbstporträts als Motiv- oder 3D-Torten. Für einen Hobbybäcker endet bereits in der ersten Woche der Traum vom Goldenen Cupcake.

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