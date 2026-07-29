Zwischen Nostalgie, Präzision und Kreativität - 100. Folge "Das große Backen"Jetzt ohne Werbung streamen
Das große Backen
Folge 2: Zwischen Nostalgie, Präzision und Kreativität - 100. Folge "Das große Backen"
116 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6
"Das große Backen" feiert seine 100. Folge. Zum Jubiläum stehen kreative Brandteig-Kreationen, 100 gemeinsame Bärentatzen-Herzen und Neuinterpretationen beliebter Torten aus vergangenen Staffeln auf dem Programm. Zwischen Nostalgie, Präzision und Kreativität entscheidet sich erneut, wer im Wettbewerb bleiben darf.
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