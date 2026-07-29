Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Das große Backen

Zwischen Nostalgie, Präzision und Kreativität - 100. Folge "Das große Backen"

SAT.1Staffel 14Folge 2vom 05.08.2026
Joyn+
Zwischen Nostalgie, Präzision und Kreativität - 100. Folge "Das große Backen"

Zwischen Nostalgie, Präzision und Kreativität - 100. Folge "Das große Backen"Jetzt ohne Werbung streamen

Das große Backen

Folge 2: Zwischen Nostalgie, Präzision und Kreativität - 100. Folge "Das große Backen"

116 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6

"Das große Backen" feiert seine 100. Folge. Zum Jubiläum stehen kreative Brandteig-Kreationen, 100 gemeinsame Bärentatzen-Herzen und Neuinterpretationen beliebter Torten aus vergangenen Staffeln auf dem Programm. Zwischen Nostalgie, Präzision und Kreativität entscheidet sich erneut, wer im Wettbewerb bleiben darf.

Alle Staffeln im Überblick

Das große Backen
SAT.1
Das große Backen

Das große Backen

Alle 14 Staffeln und Folgen