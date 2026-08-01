Herzhafte, friesische und sprichwörtliche GebäckeJetzt ohne Werbung streamen
Das große Backen
Folge 3: Herzhafte, friesische und sprichwörtliche Gebäcke
119 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6
Herzhafte Pide-Brote, eine klassische Friesentorte und kreative Torten zu bekannten deutschen Sprichwörtern stellen die Hobbybäcker vor ganz unterschiedliche Herausforderungen. Neben handwerklichem Geschick sind vor allem Fantasie und ein Gespür für starke visuelle Ideen gefragt. Für einen Kandidaten endet die Reise im Backzelt.
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